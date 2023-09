Utrecht krijgt er tientallen nieuwe monumenten bij

UPDATE Kasteel de Haar verkozen tot mooiste monument van Nederland: ‘Doet denken aan Walt Disney’

Van alle monumenten en andere openbare gebouwen vindt de Nederlander Kasteel de Haar het mooist. In een peiling onder meer dan 100.000 mensen versloeg het sprookjesachtige kasteel in het Utrechtse dorpje Haarzuilens onder meer het Kunstmuseum Den Haag en Paleis het Loo in Apeldoorn.