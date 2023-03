Utrecht krijgt nieuwe ‘comfortabele’ fietsroute aan de noordkant van binnenstad: ‘Daar kijk ik naar uit’

Wring je een afgeladen horecazaak in, want nieuwe sterren in de dop spelen weer op Café Theater Festival

Het café als podium met jonge acteurs, rappers of dansers die letterlijk aan tafel of op de bar hun act opvoeren. Ontdek de sterren van morgen tijdens de negentiende editie van het Café Theater Festival (CTF) dat vanaf donderdag vier dagen op 24 locaties de Utrechtse binnenstad in zijn greep houdt.