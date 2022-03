Utrecht Landschap kocht in 95-jarig bestaan al 5800 hectare natuur: ‘Mag niet verloren gaan’

Door actief natuur en erfgoed aan te kopen, heeft Utrechts Landschap in 95 jaar ruim 5800 hectare verkregen. Utrechts Landschap heeft in al die jaren een belangrijke rol gespeeld in het veilig stellen van natuur. Deze maand bestaat de stichting 95 jaar.

Ooit in 1927 verkreeg de nieuwe stichting 8 hectare aan natuur. Sinds die tijd koopt het Utrechts Landschap bossen, heidevelden, graslanden en polders, zodat ze voor altijd natuur blijven. Dat is ook het dna van de natuurbeheerder, het veiligstellen van natuur en erfgoed. Utrechts Landschap deed het 95 jaar geleden en doet dat nog steeds succesvol.

,,Het is ooit begonnen toen een groep lokale bestuurders in verzet kwam tegen de kap van het Ridderoordse Bos bij Bilthoven voor de bouw van een villawijk”, zegt directeur Saskia van Dockum. ,,Dat terrein hebben we later weten te kopen en dat doen we nog steeds. Onze grootste aankoop was Park Vliegbasis. Dat was in 2017. We kregen er 375 hectare aan natuur bij. Onze laatste aankoop was landgoed De Woerd bij Driebergen.”

Overtuiging

Utrechts Landschap was de eerste particuliere natuurbeheerder van Nederland. Later werden in alle provincies Landschappen opgericht. ,,In Utrecht heerst sterk de overtuiging dat natuur belangrijk is en niet verloren mag gaan. Dat past ook bij een provincie met heel diverse landschappen zoals de heuvelrug en het veenweidegebied, daar kunnen we trots op zijn. We zijn zelfstandig met 32.000 donateurs, 785 vrijwilligers. We maken van iedere euro subsidie minstens 3 euro dankzij onder andere onze donateurs. Onze achterban steunt ons voor de aankoop van gebieden. Dat gaat om forse bedragen. De vliegbasis hebben we bijvoorbeeld gekocht voor 4,7 miljoen euro.”

Het doel voor de komende tientallen jaren is het aantal hectares natuur te verdubbelen. ,,Nog meer natuur voor de toekomst behouden” zegt Van Dockum. ,,Dat het altijd natuur zal blijven. We zijn een drukke randstadprovincie en het is heel gemakkelijk iedere keer een stukje natuur te pakken om er iets anders mee te doen. Wij geven die natuur een stem. We willen natuurgebieden verbinden tot een robuust netwerk.”

