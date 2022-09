Utrecht maakt strengere afspraken over woningbouw: sneller, duurzamer én betaalbaarder

met video Politie doet inval op Utrechts woonwagen­kamp: een man gearres­teerd

Een arrestatieteam is in de nacht van woensdag op donderdag een woonwagenkamp aan de Kanaalweg in Utrecht binnengevallen. Een 36-jarige man is aangehouden, vanwege een bedreiging eerder op de avond.

29 september