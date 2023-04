Utrecht neemt afscheid van oude regels bijstand: ‘We willen jongeren niet langer achterstellen’

VOETBAL TOTAAL Sportlust’46 scoort weer eens en FC Abcoude is de eerste kampioen: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

De club moest er vijf wedstrijden op wachten, maar eindelijk scoorde Sportlust'46 weer eens een doelpunt. Prompt wonnen de Woerdenaren ook weer eens een wedstrijd in de derde divisie. Bij FC Abcoude werd de champagne ontkurkt. Zonder ook maar een punt te verspelen is de club kampioen in de derde klasse. Lees hier alles over de afgelopen inhaalronde in het amateurvoetbal.