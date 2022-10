Utrecht reageert hoopvol op stikstofadvies Remkes: erkenning voor machteloosheid van de boeren

Utrecht maakt zich op voor muzikale ervaring over gruwelijke geschiede­nis van de stad in de Dom

In de Domtoren speelt van 6 tot 13 oktober de Utrechtse Stadscantate. Een muzikale ervaring over drie schrijnende gebeurtenissen die ooit plaatsvonden binnen de muren van de stad. In het kader van ‘Utrecht 900’ schreven Arthur Japin, Ronald Giphart en Manon Uphoff liedjes over deze gebeurtenissen. Ellen Blom, conceptbededenker, vertelt wat we kunnen verwachten.

5 oktober