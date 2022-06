Utrecht springt bij: 200 asielzoekers uit Ter Apel vannacht opgevangen in de Jaarbeurs

In Ter Apel is voor honderden asielzoekers geen plek. De burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, zegt in een verklaring: ,,Door een snelle samenwerkingsactie tussen het Rijk en de regio kunnen we vannacht mensen een dak boven het hoofd bieden om te slapen. En hiermee voor een grote groep asielzoekers nu een inhumane situatie voorkomen. De komende periode zullen we vaker in staat moeten zijn om snel tijdelijke én meer structurele oplossingen te bedenken die vluchtelingen helpen in het vinden van onderkomen.”