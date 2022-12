Utrecht stapt naar rechter om zéker te weten dat krakers van fabrieksterrein Hoograven vertrekken

Splinter­nieu­we operatieka­mer voor kinderen met een hersentu­mor in Wilhelmina Kinderzie­ken­huis

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis is de eerste intra-operatieve mri operatiekamer van Nederland in gebruik genomen. In deze operatiekamer, die in samenwerking met UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum tot stand is gekomen, kunnen kinderen met een hersentumor beter geholpen worden. Maarten Lequin, kinderradioloog in het Wilhelmina Ziekenhuis legt uit hoe.

