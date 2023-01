Utrecht stelt miljoenen euro’s beschikbaar voor maatschappelijke organisaties in zwaar weer

Wethouder Susanne Schilderman (D66) stelt dit jaar 3 miljoen euro beschikbaar voor instellingen in financieel zwaar weer. TivoliVredenburg is de eerste organisatie die deze hulp krijgt. De steun voor acute nood is direct beschikbaar. Daarnaast kunnen instellingen vanaf februari een beroep doen op een incidentele tegemoetkoming. Hiervoor is 4,5 miljoen euro beschikbaar.

Het stadsbestuur kijkt met grote bezorgdheid naar de huishoudboekjes van maatschappelijke organisaties. Dan gaat het bijvoorbeeld om sportclubs, culturele organisaties en instellingen voor zorg en welzijn; zij lijden onder de sterk gestegen energiekosten. Met de steun wil de gemeente voorkomen dat zij in de problemen komen.

Directe hulp

Wethouder Schilderman wacht niet langer op bijstand vanuit politiek Den Haag. ,,Het Rijk werkt aan regelingen om de tekorten af te dekken op termijn. In de tussentijd nemen we nu actie omdat we deze organisaties die in de problemen zijn of dreigen te komen niet kunnen wachten en direct hulp nodig hebben”, laat zij weten.

De bijdrage is eenmalig en alleen bedoeld voor 2023. Er zitten voorwaarden aan verbonden. Zo moeten organisaties aantonen dat de prijsstijgingen het directe gevolg zijn van de verhoogde energierekening. Daarnaast moet de hulpvrager zichtbaar stappen ondernemen om kosten te besparen en inkomsten te verhogen.

In het voorjaar presenteert het stadsbestuur plannen voor structurele tegemoetkomingen in de loon- en prijsstijgingen. Een van de mogelijkheden is het verhogen van subsidies.

