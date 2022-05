Utrecht verhoogt prijsgrens om beleggers van woningmarkt te weren

column Kinderen voor het blok zetten voor views? Jerry: ‘Minderja­ri­gen worden als ruwe grondstof gebruikt’

Op het Bonifatius College, de scholengemeenschap in de schaduw van het Wilhelminapark, werd afgelopen maandag de bekende youtuber Thomas Brok met enig geweld verjaagd. Op filmpjes van het incident die de ronde doen is te zien hoe Brok, een volwassen man van achterin de twintig, wordt opgejaagd door een roedel van tientallen knaapjes. Ze gooien van alles naar hem – stenen en glaswerk, naar verluidt – een enkeling durft het zelfs aan hem in het voorbijgaan een tik te geven.

