Utrecht weer omgetoverd tot grote bioscoop voor Queer Film Festival: ‘Wordt veel laagdrempeliger’

Queer Film Festival Utrecht (QFFU) is terug met alweer de vierde editie. Van 19 tot en met 28 augustus tovert het LHBTQI+ filmfestival van Utrecht de stad om tot één grote bioscoop. Wat kunnen we dit jaar verwachten? En wat maakt QFFU speciaal? Voorzitter Joost de Vries praat ons bij.

Wat is het Queer FIlm Festival Utrecht?

,,Als vrijwilligersorganisatie organiseren wij sinds 2019 in Utrecht het Queer Film Festival Utrecht. Tijdens dit festival tonen we films, maar hebben we ook altijd een uitgebreid randprogramma. Hiervoor werken we veel samen met andere organisaties uit de stad.’’

Wat maakt Queer Film Festival Utrecht uniek?

,,We willen niet alleen maar een film tonen, daarna een biertje drinken, en dan weer naar huis. Voor ons gaat het ook om de ontmoeting, en het faciliteren van de verbinding tussen mensen. Films openen je hart. Mensen worden vaak geraakt door iets wat in die film gebeurt, en dan kom je vaker tot de kern waar je het over wilt hebben. Het gesprek is heel belangrijk.”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Joost de Vries is voorzitter van Queer Film Festival Utrecht. © Joost de Vries

Wat kunnen we verwachten dit jaar?

,,We willen zoveel mogelijk diversiteit aanbrengen in het programma. Dus niet de grote Hollywood-films die al worden vertoond in Pathé en Louis Hartloper. Maar we gaan echt op zoek naar de pareltjes die wat minder vaak te zien zijn. Dit jaar hebben we ons specifiek gericht op Zuid-Amerikaanse cinema en de shortfilm. Van horror tot animatie en eigen producties van Utrechtse makers uit de 10 Minute Challenge.’’

Waarom hebben jullie er voor gekozen om zo vele mogelijk locaties te betrekken bij het festival?

,,We willen Utrecht omtoveren tot een grote bioscoop! Omdat we in verschillende wijken zitten in Utrecht, bereik je ook veel meer verschillende soorten mensen. We kunnen zo een veel breder publiek aanspreken. Het wordt veel laagdrempeliger; ook mensen die normaal nooit in aanraking komen met ons festival kunnen nu makkelijk deelnemen.’’

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.