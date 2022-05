Utrecht werd 900 jaar geleden een stad en deze sporen uit die tijd zijn nu nog te zien: ‘Bizar lang geleden’

René de Kam (57) tuurt de winkel in. ,,Het was toch hier..?” klinkt het twijfelend. ,,Maar waar dan?” De conservator stadsgeschiedenis van het Centraal Museum stapt door de deur de kledingzaak in. Dan ontwaart zijn speurende blik waar hij naar zoekt: links achter in de zaak is een stuk muur met kale stenen te zien. Bingo! Tussen de 21ste-eeuwse mode staat hier een muurtje uit de 12de eeuw.