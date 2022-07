Utrecht wil 60.000 bomen planten tegen hittestress, maar weet (nog) niet waar: ‘Misleidende propaganda’

Over dit verlaten spoorlijn­tje rijdt al jaren geen trein meer, maar straks misschien wel: ‘Er is interesse’

Het zou zomaar kunnen dat over het verlaten spoorlijntje door het Utrechtse industrieterrein Lage Weide aan het eind van het jaar weer een goederentrein rijdt. Volgens Strukton Rail Short Line is dit hét moment – onder meer vanwege de stikstofcrisis – om een treindienst nieuw leven in te blazen. Enkele grote bedrijven zouden interesse hebben om lading per spoor te vervoeren.

18 juli