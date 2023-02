Utrecht wil verbreding A27 tegenhouden, maar wat vindt u: is de snelheid verlagen naar 80 een goed idee?

de kwestieUtrecht doet een ultieme poging om de omstreden verbreding van de A27 bij landgoed Amelisweerd tegen te houden. Gemeente en provincie werken aan een omvangrijk plan om de capaciteit van de weg te verhogen én automobilisten te verleiden om in het openbaar vervoer of op de fiets te stappen. Wat vindt u? Bent u bereid om er maximaal 80 kilometer per uur te rijden?

De regio Utrecht mag van het kabinet een alternatief plan bedenken voor de snelweg. De discussie erover woedt al jaren. Het kabinet wil meer asfalt om files tegen te gaan. Dit gaat ten koste van een strook bos. De weerstand daartegen is groot: Amelisweerd is erg geliefd in Utrecht en omgeving.

Vorige week maakten gemeente en provincie Utrecht bekend hoe ze het willen aanvliegen. Er is nog veel onduidelijk, maar een van de belangrijkste ideeën is om ervoor te zorgen dat er meer auto’s over het bestaande stuk asfalt kunnen. Dat kan door de maximumsnelheid te verlagen: als auto’s langzamer rijden, is er minder tussenruimte nodig. Daardoor kunnen er meer voertuigen per uur rijden. Ook is het plan om automobilisten te stimuleren om het ov of fiets te pakken.

Wat vindt u? Bent u bereid om op de A27 maximaal 80 in plaats van 100 kilometer per uur te rijden? Of heeft u andere ideeën over verbetering van de snelweg? Laat hieronder uw reactie achter.