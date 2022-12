Utrecht zag het verbod op reclame met bikinidames vroeger nog als lachwekkend, en nu is níks te gek meer

Concertgan­gers in TivoliVre­den­burg massaal van mobieltjes beroofd: ‘Op zo’n schaal is nieuw voor ons’

Minstens 27 bezoekers van een concert van Frank Carter en The Rattlesnakes in TivoliVredenburg zijn zaterdagavond van hun mobiele telefoon beroofd. De dieven gingen dermate geraffineerd te werk dat op beveiligingsbeelden niet te zien is wie wanneer toeslaat.

