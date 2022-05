‘Utrecht ziet de Giro, Tour én Vuelta voor vrouwen graag komen’

Slachtof­fer (65) van straatroof in Utrecht wendt zich tot dader: ‘Sta eens stil bij wat je een ander aandoet’

De 65-jarige vrouw uit Maarssen die op 11 februari van dit jaar gewond raakte bij een gewelddadige straatroof in de Utrechtse binnenstad is nog steeds aan het revalideren. Zij liep onder meer een scheur in haar heup op en kon geen trappen meer lopen. De vrouw was enige tijd aangewezen op een rolstoel. Ook brak zij een vinger.

