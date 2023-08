Utrecht zoekt nieuwe leraren: aantal middelbare scholieren stijgt met 8%

Deze scholen doen mobieltjes in de klas nú al in de ban: ‘Ook in de pauzes niet’

Mobieltjes in de klas zijn vanaf 1 januari verboden in het Nederlandse middelbaar onderwijs, maar sommige scholen doen ze nu al in de ban. Op het Utrechts Stedelijk Gymnasium geldt met ingang van het nieuwe schooljaar: de hele dag geen telefoon, óók niet in de pauze. ,,We hebben extra bordspelletjes gekocht.’’