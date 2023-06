Utrecht zoekt twee nieuwe plekken voor opvang van asielzoekers: ‘Roep is onverminderd hoog’

COLUMN Jerry over het het voortbe­staan van dB’s: ‘Geen ruimte voor seks, drugs en rock-‘n-roll in Cartesius­drie­hoek’

De Cartesiusdriehoek, we constateerden het al eerder, bevindt zich in een van de grauwste stukjes van Utrecht. Ver van de grachtjes, de terrasjes en de winkeltjes, in het voormalige industriële centrum van de stad. Tussen het Werkspoor en de rangeerterreinen van de NS, onder de rook van de biomassacentrale op Lage Weide en de voormalige Demka, in de oksel van de Amsterdamsestraatweg en het drukst bevaren kanaal van Europa.