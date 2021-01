Utrechter (18) krijgt boete voor aandeel in zomerrellen Kanaleneiland

Gaat het rode licht binnenkort weer branden achter de Utrechtse prostitu­tie­ra­men?

15:41 Ruim zeven jaar nadat toenmalig burgemeester Wolfsen een einde maakte aan de raamprostitutie in Utrecht zijn er twee exploitanten in beeld voor het Nieuwe Zandpad. Maar hoe groot is de kans dat er dit jaar een definitief besluit valt over de heropening van de ramen in de stad? ‘Het moet geen slap aftreksel worden.’