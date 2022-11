Utrechter (25) verstuurde harddrugs via legpuzzels: 5 jaar cel geëist

Het Doorgeef­luik krijgt plek in leegstaand winkelpand in Houten: ‘Vastgoed­ei­ge­naar met wél een sociaal hart’

Het Doorgeefluik van Houtense Aleid Groothoff is voorlopig weer uit de brand. Haar organisatie van vrijwilligers die afgedankte spullen gratis beschikbaar stelt aan Houtenaren die soms niets of maar heel weinig hebben, kan tijdelijk terecht in een leegstaand winkelpand aan De Raat.

14 november