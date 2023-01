Utrechter (34) overmeesterd die met mes loopt te zwaaien in Voorstraat

Holocaus­ther­den­king van groot belang, weet rabbijn Hannah: ‘Er zijn mensen die flauwval­len als ze Duits horen’

,,Het is pas de vierde en jongste generatie die opgewekt durft te zeggen: ‘Ik ben Joods.’ Het zijn de woorden van rabbijn Hannah Nathans (78), die zondag het Joodse gebed verzorgt bij de Holocaustherdenking in Zeist. Meer dan 75 jaar na de oorlog wordt dat een jaarlijks moment in deze Utrechtse gemeente.

28 januari