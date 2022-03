Utrechter (42) die zelfgeknutselde nepbom achterliet op perron blijft vastzitten: ‘Ik ben kapot’

De 42-jarige Utrechter B. van B., die werd aangehouden omdat hij een nepbom achterliet in een trein op station Lunetten, blijft vastzitten. Hoewel de rechter eerder wél bepaalde dat Van B. zijn proces in vrijheid mocht afwachten, ging hij de mist in. Hij werd aangehouden met speed op zak en weggestuurd bij de zorgboerderij waar hij verbleef.

De zelfgeknutselde nepbom van Van B., een waterfles met daaraan een oude telefoon, draadjes en een spuitbus, zorgde vorig jaar zomer voor grote paniek rondom treinstation Lunetten. Het station werd ontruimd, de Explosieven Opruimingsdienst werd ingeschakeld en de Utrechter werd aangehouden.

Achteraf bleek het te gaan om een nepbom. Van B. zou het ding als surprise voor een vriend hebben gemaakt en in de trein zijn vergeten, stelde zijn advocaat in een eerdere zitting. Maar volgens de rechters en het Openbaar Ministerie is er ook bewijs waaruit blijkt dat Van B. de nepbom met opzet achterliet.

‘Het apezuur’

De rechter bepaalde eind vorig jaar dat de Utrechter zijn straf in vrijheid mocht afwachten. Van B. werd aangehouden nadat hij een flinke hoeveelheid speed op zak bleek te hebben. Inmiddels zit de Utrechter weer vast, iets waar hij graag verandering in ziet komen. Van B., vandaag via een videoverbinding vanuit de gevangenis aanwezig in de rechtbank, houdt het niet droog tijdens de zitting. ,,Ik ben kapot, ik kom net van mijn celletje en heb daar een uur liggen janken”, snikt hij. ,,Ik mis m’n hond zo fucking erg, ik voel me zo schuldig”.

Volgens de advocaat van Van B. is zijn cliënt ‘niet op zijn plek’ in de gevangenis. ,,In het kader van vergeetachtigheid is hij gewoon die surprise vergeten vanaf het perron’’, stelt hij. ,,Ook híj schrok zich het apezuur.”

Daar denkt de officier van justitie anders over. Volgens een getuige zou Van B. ‘mensen willen laten schrikken’, benadrukt ze. Daarnaast is hij eerder de fout ingegaan op het moment dat hij werd vrijgelaten. Op de zorgboerderij is hij niet meer welkom, dus heeft Van B. geen plek om te verblijven. De rechter wijst zijn verzoek om vrij te komen af.

Op 15 maart wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Volledig scherm De EOD doet onderzoek op het perron. © Koen Laureij

