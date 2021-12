Utrechter dacht dat hij mocht trouwen met jonge vrouw, maar werd opgelicht voor 1,7 miljoen euro

Een man uit Utrecht is opgelicht voor 1,7 miljoen euro. Het slachtoffer zou beloofd zijn te mogen trouwen met een jonge (destijds nog minderjarige) vrouw. Vandaag was de eerste pro forma zitting bij de rechtbank Midden Nederland met twee van de verdachten.

In 2019 kwam het slachtoffer via een datingsite in contact met een destijds 17-jarige meisje. De man werd snel opgenomen in haar familie. Hem werd beloofd dat hij met haar zou mogen trouwen zodra ze meerderjarig werd.

Bedreigen, afpersen en mishandelen

Negen maanden lang werd de man betrokken in het leven van de familie en woonde hij ook periodes samen bij hen in. Hij werd steeds vaker gevraagd om dingen te betalen, onder andere voor het voorgenomen huwelijk. In een aantal maanden tijd heeft het slachtoffer zo bijna zijn gehele vermogen aan deze personen gegeven.

De schade bedraagt 1,7 miljoen euro aan geld en goederen. Waaronder een groot aantal goudstaven die hij in die periode kocht en gedwongen moest afstaan aan de familie.



Het vragen veranderde in de loop der tijd in eisen, bedreigen en afpersen. De man werd daarbij ook mishandeld. Toen de bedreigingen met geweld erger werden, wist het slachtoffer zich uit de familiebanden los te werken en deed hij aangifte.

Familie aangehouden

Het onderzoek van de recherche leidde vlak voor de zomer van 2019 naar enkele woningen in de Waalstraat en de Melissekade in Utrecht. Tijdens doorzoekingen in deze woningen werden onder andere dure horloges en administratie gevonden.

In de afgelopen maanden zijn in totaal acht verdachten aangehouden, waarvan er twee in voorlopige hechtenis zitten. Alle verdachten hebben een (familie) relatie met elkaar en zijn tussen de 19 en 44 jaar oud. Afgelopen maandag hield de politie een voorlopig laatste verdachte in deze zaak aan, een vrouw van 32.

