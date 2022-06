Utrechter die Duitse gevangenisstraf voor plofkraak wilde ontlopen loopt alsnog tegen de lamp

Is dit de oplossing tegen de bergen afval in drukke parken? ‘Aso's trekken zich er niks van aan’

Bierblikjes, chipszakken, sigarettenpeuken en plastic bakjes, aan het einde van de dag blijft er heel wat rommel liggen in het Utrechtse stadspark Lepelenburg. Een groep studenten kon het niet langer aanzien. Met het warme weer in aantocht komen zij in actie. Zij denken dat bewustwording de sleutel is tot de oplossing van het probleem.

12 juni