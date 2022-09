Utrechter dient zoveel bezwaren in dat gemeente het niet bijhoudt en vangt daarom bijna miljoen euro

Gigantisch kunstwerk over Heuvelrug staat al 5 jaar in de kelder; zelfs de kunste­naars hebben het nooit gezien

Het is 50 meter breed, meer dan 4 meter hoog en kunstenaars hadden er een kleine drie jaar werk aan om het te maken. Maar het gigantische kunstwerk Panorama Heuvelrug zorgt inmiddels voor flinke hoofdpijn. Het werk staat namelijk al vijf jaar in een kelder, want het is domweg véél te groot om te laten zien.

