Utrechter vast voor betrokkenheid bij drugslab in Zaandam

expositie Het klinkt onvoorstel­baar, maar even is overwogen om de Domtoren te slopen

De Utrechtse Domtoren staat tot de zomer van 2024 in de steigers. Op een tentoonstelling in Het Utrechts Archief wordt duidelijk dat het restaureren van de 112 meter hoge toren van alle tijden is. En dat is niet zonder reden.