Utrechter Yalçin (37) bouwt kant-en-klare huizen voor Turkije: 'Ik heb hulp nodig om ze daar te krijgen'

Het Utrechtse stel doneert geld via de Turkse organisatie Ahbap, maar zoekt andere manieren om te helpen. “Mensen hebben helemaal niks meer, er moeten huizen komen”, zegt Ghislaine. “Yalçin heeft een eigen bedrijf, hij repareert huizen.” Zijn plan: in zijn werkplaats in Utrecht huizen bouwen die in Turkije in elkaar gezet worden. “We zoeken nu naar lokale partijen om mee samen te werken.”

Lees verder na de foto >

Volledig scherm Houtskelet gebouw op aanhanger. © Atelier Artim

Families uit elkaar gerukt

Ghislaine vertelt over de hartverscheurende gesprekken met goede vrienden uit Turkije: “Ze hebben familie verloren in Hatay, het zwaarst getroffen gebied. Er liggen complete gezinnen onder het puin. Ze hebben nog wel wat mensen gevonden, waaronder een kindje van twee. Families zijn uit elkaar gerukt.” Naast eten en kleding, de basisbehoeften wordt er om lijkzakken gevraagd. “Er zijn zoveel doden die nu in plastic zakken gedragen worden. Ik kan maar beter stoppen met praten, want het is frustrerend en intens verdrietig. Er zijn nog honderdduizenden die wachten op hulp.”

De ramp is groter dan mensen denken

Volgens Yalçin is de ramp groter dan mensen denken. “In dit deel van Turkije zijn een aantal grote steden tussen de vele bergen. Maar verder is het vooral platteland. De mensen die hier wonen zijn al arm, ze kunnen niet weg.” Daarnaast kloppen volgens hem de slachtoffercijfers niet. “Dat komt omdat veel Turkse inwoners niet zijn geregistreerd. Zij worden ergens begraven zonder dat iemand ervan af weet. Het aantal slachtoffers zal dus velen malen hoger liggen dan ooit bekend wordt.”

Aardbeving in 1999

Yalçin weet dit uit eigen ervaring. In 1999 woonde de Utrechter nog in Istanbul, waar destijds een grote aardbeving was. Hierbij verloor hij geliefden, maar daar praat hij liever niet over. Wat hij wel vertelt is de impact die deze deze ramp had op de bevolking. “Deze aardbeving was 10 procent minder heftig dan nu, maar het heeft destijds twee jaar geduurd voordat mensen weer onderdak hadden. Kun je nagaan hoelang het nu gaat duren. Ik denk wel tien jaar. Nu begint de ramp pas echt.”

Eerst puin ruimen

Hiermee doelt hij op de wederopbouw. “Het gaat om een groot gebied, er is veel verwoest, mensen zijn alles kwijt.” Eerst moet al het puin weg, voordat opnieuw gebouwd wordt. “Turkse media beweren dat dit eind deze zomer klaar is. Maar dat is een leugen. Ik kijk liever naar feiten en cijfers. Volgens een Turkse deskundige zijn er twee miljoen vrachtwagens nodig om al het puin weg te halen.”

Helpen met wederopbouw

Yalçin legt het plan uit: “Ik bouw eenvoudige prefab huizen van 22 tot 80 vierkante meter voor bijvoorbeeld vier gezinsleden. Deze verplaatsen we naar Turkije. Het is veel werk, dus ik kan hulp goed gebruiken. Of dat nu iemand is die het leuk vindt om te helpen met bouwen, een lokaal transportbedrijf waarmee ik de huizen die kant op krijg of een donatie waarmee ik transport kan betalen. Hulp in welke vorm dan ook is welkom.”

Lees verder na de foto >

Volledig scherm Yalçin Artim in zijn werkplaats. © Atelier Artim

Yalçin helpen

“Het is een groot project, maar het uitzoeken waard. Al help ik twee of drie families, ik wil iets doen.” Wil je Yalçin op wat voor manier dan ook helpen? Stuur dan een mail naar utrecht@indebuurt.nl, dan brengen wij je met hem in contact.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!