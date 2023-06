Utrechters bepalen viering jaarwisseling: wel of geen vuurwerk?

Gesleutel aan het waterpeil in sloten: dit is waarom dat nodig is

Een nieuw besluit over hoe hoog (of laag) het waterpeil in sloten en watergangen in Zeist en omgeving voortaan mag zijn. Daar buigt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zich over. Want iets natter of droger, dat doet er toe voor boeren, natuurgebieden of landgoedeigenaren. En daarbij lopen de wensen soms uiteen. Projectleider Ben Jonkman legt het uit.