Utrechters doneren energiecompensatie aan goede doelen: ‘190, of soms zelfs 380 euro’

Vijf keer zo hoge energiere­ke­ning in aantocht voor studenten op de Uithof: ‘Laat ons niet in de shit zitten’

Studenten die op de Uithof wonen verwachten volgend jaar vijf keer zo veel te betalen aan energiekosten, maar op steun van de overheid of gemeente kunnen ze niet rekenen. Met een petitie hopen ze die wel te krijgen. ,,Als arme studenten krijgen we niks, we worden er moedeloos van.”

20 oktober