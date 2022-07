Utrechters lopen steeds vaker, toch blijven auto en fiets populair

Het aantal Utrechters dat zich geregeld lopend verplaatst binnen de stad, steeg tussen 2019 en 2020 met bijna 10 procent. 36 procent van de verplaatsingen in de binnenstad wordt te voet gedaan, iets wat volgens de gemeente hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met de coronamaatregelen. De fiets staat overigens nog met stipt op plek één: 42 procent van de interne verplaatsingen in de stad gebeurt op de fiets.

Auto’s

De auto werd wél weer wat vaker gepakt voor verplaatsingen van en naar de gemeente Utrecht. Het autobezit in Utrecht groeide in 2020 zelfs harder dan het inwonersaantal. Ook kwamen er veel deelauto’s bij: in totaal telde de stad er 7038 in maart van dit jaar. Dat maakt Utrecht de stad met de meeste deelauto's per 100.000 inwoners. Het aantal verkeersslachtoffers in Utrecht daalde.