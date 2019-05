Utrechters staan terecht voor serie plofkraken in Gelderland en Brabant

Het viertal zou in twee maanden tijd in wisselende samenstelling zeker acht plofkraken hebben gepleegd. Dat deden zij eind 2017 en begin 2018 vooral in de provincie Gelderland (Druten, Buren, Didam en Zetten) maar ook in Noord-Brabant (Made, Boxmeer) en in Utrecht (Leersum).

Naast Steven staan vandaag ook Jacky E. (24, Houten), Abdel T. (25, Nieuwegein) en Roger K. (27, Utrecht) voor de rechter. Steven werd betrapt bij de laatste plofkraak in de zaak, een mislukte poging in Druten eind februari vorig jaar. De voormalige nummer tien van de kandidatenlijst van Stadsbelang Utrecht werd gepakt toen hij slapend werd aangetroffen in een busje bij het Van der Valk-hotel in Tiel. Hij zou hier hebben gewacht op een vluchtscooter van zijn medeverdachten, maar zij werden op heterdaad betrapt, zonder dat hij dat wist.

Dubbele agenda

De recherche gaat ervan uit dat de Utrechter in de maanden waarin hij stemmen moest trekken voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen een dubbele agenda had. Hij zou ‘s nachts op pad zijn geweest voor verkenningen van geldautomaten en plofkraken. Het gaat vooral om geldautomaten van de ING in vestigingen van Albert Heijn, onder meer in Leersum.

De Utrechter heeft altijd ontkend iets met plofkraken van doen te hebben. Hij zweeg vandaag over medeverdachten. Wel wilde hij kwijt dat hij de dag van zijn aanhouding een hele slechte dag had vanwege zijn suikerziekte. ,,Ik voelde me niet lekker en viel op de achterbank in slaap. Ik werd wakker terwijl mijn medepassagiers vertrokken waren. Ik had allemaal rode stippen op mijn lichaam en ben de borden richting Utrecht gaan volgen. Bij Tiel vond ik het niet meer verantwoord en ben ik naar dat parkeerterrein gereden.” Daar werd Steven slapend in de auto aangetroffen en aangehouden.

Zwijgrecht

Medeverdachte Roger K. beriep zich vandaag tijdens de zitting continu op zijn zwijgrecht. Verdachte Abdel T. ontbreekt tijdens de zitting en wordt vertegenwoordigd door advocaat Bouchikhi. Verdachte Jacky E. is er wel. Hij bekende op zitting zijn betrokkenheid bij de plofkraak in Druten op 23 februari, nadat hij hier samen met Abdel T. werd aangehouden. Verder wilde hij vandaag niet op de zaak ingaan, ook niet over de mensen door wie hij mogelijk werd aangestuurd. ,,Ik laat het hier bij’’, zei de man. ,,Zwijgrecht’’, voegde hij toe op de vraag van de rechtbank hoe hij wist hoe hij een plofkraak moest plegen. Ook zweeg hij na de vraag of bij de zaak nog meer mannen betrokken waren.