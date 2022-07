Utrechts icoon Broodje Ben opent ‘bezorgvestiging’ in Hoograven

Gemeente komt met speciaal hitteplan voor Utrecht en dat komt misschien dit weekend al van pas

Hoe moeten we omgaan met extreem warme dagen? De gemeente Utrecht komt met een antwoord op deze vraag in de vorm van een hitteplan dat is toegespitst op Utrecht. En als we de weersvoorspellingen moeten geloven, komt dat misschien deze week al van pas.

11 juli