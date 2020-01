Utrechts jongetje (3) dat in Drents kanaal werd gevonden overleden, vader verdacht van poging doodslag

UPDATE/VIDEO Grimmige sfeer in Vianen, politie en brandweer bekogeld met vuurwerk bij autobrand

10:33 De Mobiele Eenheid (ME) is vanavond korte tijd in actie geweest in de Viaanse straat Vijfheerenlanden nadat daar brandweerlieden en politie met vuurwerk werden bekogeld. Daarna keerde volgens de politie de rust terug in de buurt.