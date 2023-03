Utrechts mysterie: dit doen die spijkerbroeken in de U op de Neude

indebuurt.nlIneens staat hij er: de levensgrote U. We zagen het kunstwerk al eens eerder op de Neude, maar dit keer is er iets bijzonders. Er zitten allemaal spijkerbroeken in. Waarom lees je hier.

Wie denkt dat de U alleen een kunstwerk is, heeft het mis. De U voor Utreg dient namelijk voor Utrechtse promotiecampagnes. Bedenker Daan Maasson legt uit: “Utrechters met een goed verhaal kunnen de U huren. Het is bedoeld voor niet-commerciële organisaties en activiteiten die goed zijn voor de stad. De voorste U is transparant en vulbaar. Zo hebben er 400 ballen in gezeten tijdens de inzameling van sportspullen voor de Speelgoedbank.”

Spijkerbroeken van BN’ers

Nu zitten er geen 400 ballen in maar… 100 kilogram jeans! Daan is ook eigenaar van Mended aan Kanaalweg 84. Een bedrijf dat helpt bij de reparatie van spijkerbroeken. “Ik gebruik de U dit keer voor een eigen campagne. Utrecht is een echte fietsstad, wat betekent dat veel mensen een kapotte kruis in hun spijkerbroek hebben. In plaats van weggooien, promoten we je broek te maken bij een lokale kleermaker. Om hier aandacht voor te vragen, liggen er negenhonderd jeans van bekende Nederlanders in de U.”

Verplaatsbaar door Utreg

De U is verplaatsbaar en staat sinds 25 augustus 2021 op verschillende plekken in Utrecht. “Zo stond-ie eerder op de Ganzenmarkt voor de sfeerroute, in het Moreelsepark voor I light U en op de Uithof voor de inschrijving van nieuwe studenten”, vertelt Daan. “De U is 4 meter hoog, 7,3 meter lang en weegt 2.000 kilogram. Een aardig ding met vervoeren.”

Totstandkoming van de U

Daan kreeg in 2019 duizend euro van Awesome Utrecht om zijn idee uit te voeren. Daarbovenop kreeg hij steun van Utrechtse bedrijven en inwoners van Utrecht. “Ik hoop dat steeds meer mensen de U gebruiken. Hij staat op toplocaties en heeft een enorm bereik. Het trekt de aandacht, mensen maken er foto’s en je toont je relatie met de stad Utrecht.” Benieuwd hoe de U gemaakt is? Kijk dan deze video.

