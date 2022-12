Utrechts politiemannenkoor neemt afscheid: ‘Als er geen nieuwe mensen bijkomen, houdt het op’

column Op de laatste wenskaart die ik breed heb rondge­stuurd stond ‘fuck 1993’, dat zegt ook wel iets

Tot nu toe beschouwde ik het ontsteken van de lichtjes in de Grootste Kerstboom, vanavond in IJsselstein, als het formele begin van het kerstseizoen en daarmee als het moment om de eigen boom van zolder te gaan halen. Maar donderdag is daar verandering in gekomen.

10 december