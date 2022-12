Utrechts voetbalteam gaat viraal op TikTok met zelfgemaakte kerstreclame: ‘Over-the-top cliché’

,,Alle typische kerstthema’s - van eenzaamheid tot vriendschap- zitten op de meest dramatische manier mogelijk in de video verwerkt”, vertelt aanvoerder Emile van de Sande (24). Het idee ontstond vorige week woensdag. ,,Bijna alle reclames op tv draaiden om kerst”, vertelt hij. ,,Ik wist: dit is hét moment om toe te slaan.”

‘Doordrammen’

Om inspiratie op te doen, bekeek Van de Sande ‘heel erg veel’ kerstreclames. ,,Vooral van supermarkten.” Al snel wist hij welk verhaal er verteld moest worden en hoe dat eruit zou zien. ,,De volgende dag gingen we met een cameraatje aan de slag.” Daarna zette Van de Sande alle beelden in de goede volgorde en koos een ‘mooi kerstmuziekje’ uit. ,,Dat nummer krijg ik niet meer uit mijn hoofd”, grinnikt hij.

Het resultaat is een video waarin een ‘eenzame’ voetballer zijn vrienden vraagt of ze misschien zin hebben om te trainen die avond? Maar de een na de ander laat weten andere plannen te hebben, met vrienden of familie. De eenzame voetballer gaat dan maar in zijn uppie in de stromende regen naar het voetbalveld. Het einde van het (kerst)verhaal laat zich raden.