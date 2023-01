Utrechts vuilnis blijft voorlopig liggen, vuilnismannen gaan vanaf morgen zeker een week staken

Utrecht maakt zich op voor een langdurige staking van Utrechtse vuilnismannen. De actiebereidheid is groot, constateert FNV-bestuurder Gijsbert Boggia. Hij verwacht dat honderden ambtenaren vanaf dinsdag een week lang het werk neerleggen. En dat gaan inwoners merken.

Niet alleen de vuilnismannen staken. Ook andere medewerkers van Stadsbedrijven, die de openbare ruimte in Utrecht schoonhouden en het groenonderhoud verzorgen, leggen dinsdag het werk neer. Vakbonden FNV en CNV strijden al geruime tijd voor loonsverhoging. Maar het lukt ze niet om tot overeenstemming te komen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die optreedt als vertegenwoordiger van de werkgevers.

Op maandag was de laatste voorbereidende bijeenkomst. FNV-bestuurder Gijsbert Boggia vertelt na afloop: ,,De stakingsbereidheid is hoog. Maar zoals altijd in het actieleven blijft het tot laatste moment spannend.”

Boggia kan desgevraagd geen concrete getallen noemen. Hij houdt rekening met drie- tot vierhonderd deelnemers. ,,De sfeer is goed. Tijdens de vergadering hebben we uitleg gegeven over een aantal praktische zaken. Een medewerker vertelde mij nog dat hij het vervelend vond dat we nu pas gaan staken.”

Ondergrondse containers

Zoals het er nu uitziet, blijven afvalscheidingsstations gesloten. De grootste problemen verwacht het stadsbestuur rondom de ondergrondse containers. Als deze vol is, zullen inwoners afvalzakken mogelijk naast de container plaatsen. Wethouder Linda Voortman hoopt dat de bonden snel terugkeren aan de onderhandelingstafel.

Want, zo schrijft zij aan de gemeenteraad: ,,Alleen door in gesprek te blijven over het realiseren van een nieuwe cao kan daadwerkelijk op korte termijn iets concreets geboden worden aan alle medewerkers.”

FNV eist 12 procent salarisverhoging. Zo diep wil de lokale overheid niet in de buidel tasten. De VNG biedt 5 procent in 2023 en nog eens 3 procent in 2024.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.