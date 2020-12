Utrechtse agent redt schaap en keert hem om met een flinke zwaai

Wat zijn afspraken over betaalbare huizen nog waard na Wilhelmina­werf-debacle met hogere huren?

15:08 Het zou dé manier zijn om de crisis op de Utrechtse woningmarkt aan te pakken: in het Stadsakkoord Wonen maakte de gemeente in 2019 met tachtig marktpartijen langjarige afspraken over betaalbare woningbouw. Maar het vertrouwen is geschaad, nu een van de ondertekenaars, KondorWessels Projecten, afspraken met de gemeente negeert. Is er nog geloof in het akkoord?