Utrechtse anti-afvalactivist Sjoerd roept op: houd je vuilnis een weekje binnen!

Utrecht verandert langzaam in vuilnis­belt, deel van de vuilnisop­ha­lers komt in geldproble­men door staking

Staken of afhaken? Dat is de vraag die leeft onder actievoerende vuilnisophalers in Utrecht. Niet iedereen kan het zich veroorloven om een week lang het werk neer te leggen. Medewerkers nemen dan maar vrije dagen op of moeten noodgedwongen aan de bak. ,,Ze kunnen geen euro missen.”

1 februari