Utrechtse burgemeester Dijksma doet aangifte na bedreigingen rondom sluiting restaurant Waku Waku

Dit is waarom de politie gasten van Waku Waku maandag­avond rustig liet eten

28 september De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma sloot maandagavond om 18.30 uur Waku Waku nadat de eigenaar had laten weten bezoekers niet te controleren op een coronatoegangsbewijs. Toch ging het licht pas uren later uit in het veganistische restaurant aan het Vredenburg. Waarom greep de politie niet in?