Utrechtse dichter maakt smartphoneart: ‘Ik kon eigenlijk nooit tekenen’

Met zo’n achternaam denk je al snel aan een creatief brein! Ben je toevallig familie van? ,,Nee, ik ben geen familie van, haha. Ik ben altijd dichter en librettist geweest. De smartphoneart is er een jaar of drie, vier geleden bijgekomen. Echt tekenen kon ik eigenlijk nooit, maar met mijn smartphone kan ik dingen maken die ik altijd al wilde maken.”

Anton is Plandelman, afvalraper met een missie: in één dag 900 straten in Utrecht brandschoon maken

Want wat houdt smartphoneart precies in? ,,Het is kunst die gemaakt is op en met mijn smartphone. Op basis van foto’s die ik neem maak ik allerlei soorten bewerkingen. Dat gaat van collages tot surrealistische taferelen. Dit keer is het gebaseerd op spullen die verkocht worden bij Emmaus Haarzuilens.”

,,Het grappige is ook dat elke kringloop anders is. Zo heb je in Den Helder allemaal marine en zeevaartsnuisterijen en in Maastricht juist veel katholieke kruisbeeldjes. Het verschilt per streek hoe een kringloop eruit ziet. Emmaus Haarzuilens is dan weer leuk, omdat het een woongemeenschap is.”