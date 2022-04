Utrechtse Heuvelrug belooft beterschap in het informeren van buurten over zonnevelden

In een evaluatie over het proces rond zonnevelden heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug beterschap beloofd bij het informeren van buurten over de mogelijke bouw van zonnevelden. De tijd om inwoners voldoende te informeren was te kort, stelt wethouder Ron Jorg. De volgende keer neemt de gemeente meer tijd is de belofte.

Uit een evaluatie bleek heel duidelijk dat de tijd voor het proces te kort was. Wethouder Rob Jorg erkent het. ,,We kunnen concluderen dat de tijd voor het indienen en het beoordelen van de zonnevelden veel te kort was. Het is echt nodig hiervoor meer tijd te nemen de volgende keer.”

Omwonenden

Ook komt de gemeente tot de conclusie dat er al in de voorbereiding door initiatiefnemers met omwonenden gesproken had moeten worden. ,,De bedoeling was vooraf om omwonenden zich geen onnodige zorgen te laten maken over initiatieven waar de gemeente geen medewerking aan wil verlenen”, meent Jorg. ,,We merkten dat deze keuze averechts werkte. Veel omwonenden vonden het vervelend dat zij niet vooraf geïnformeerd en betrokken zijn. We hebben hiervan geleerd en doen dit de volgende keer anders.”

In de tweede helft van 2021 zijn er initiatieven ingediend voor zonnevelden. De gemeente is tevreden over de kwaliteit van de plannen en de aandacht voor de inpassing in het landschap. Twee indieners kregen de kans om hun initiatief de komende tijd verder uit te werken. De initiatiefnemers zijn hierover momenteel met omwonenden in gesprek.

Energiemix

Naast de evaluatie van het proces voor zonnevelden is ook aanvullende technische informatie over de zoekgebieden voor windenergie naar de raad gestuurd. De raad koos eerder dat er dan ook een energiemix moet zijn. De energiemix is de verdeling tussen zonne- en windenergie in de gemeente.

