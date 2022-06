Utrechtse hiker (23) maakt tijdens het ontbijt dodelijke val van Amerikaanse klif

De lach is terug in de raadzaal van De Bilt: maar wie gaat de groene ambities betalen?

In een zowat ongekende sfeer van ontspanning en vriendelijkheid trapte het nieuwe college van B en W in De Bilt dinsdagavond af. Er werd gelachen, gestrooid met complimentjes en geluisterd naar elkaar. De vraag is echter hoe lang de Biltse summer of love standhoudt. Want wie gaat dit betalen?

18:02