Utrechtse kantoorgebouwen moeten volgend jaar verplicht energielabel C of hoger hebben

Dit is een enorme vooruitgang vergeleken met drie jaar geleden. Toen had maar 32 procent van de Utrechtse kantoorgebouwen energielabel C of hoger, inmiddels is dit 72 procent. Ongeveer de helft hiervan heeft label A. In Utrecht zijn er 160 kantoren die nog moeten aangeven of zij aan het label C voldoen. Daarmee zou Utrecht het al beter doen dan op landelijk niveau, waarbij het voor de helft van de kantoren geldt.