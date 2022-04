Utrechtse kartbaan haalt mega-investering van 1 miljoen euro binnen: ‘We gaan uitbreiden’

Driften, op elkaar schieten, power ups en slowing downs. De kartbaan van House of Karts aan de Admiraal Helfrichlaan in Utrecht moet een heel nieuwe beleving én een gat in de markt zijn. En daar gelooft de Amerikaanse ondernemer Shawn Harris - bekend van de Eat Me-stickers - blijkbaar ook in. Want in het programma Dragons’ Den maakte ze bekend een bedrag van een miljoen euro in het bedrijf van Van der Pol en compagnon Paul Kleine te investeren. ,,Dat is volgens mij het hoogste bedrag tot nu toe.”