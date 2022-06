Utrechtse kinderopvang verscheurt contracten: deze kinderen zijn na de zomer niet meer welkom

Buiten­school­se opvang in Utrecht per direct dicht na bezoek inspectie: ‘Er gaat een hoop fout daar’

Een buitenschoolse opvang in Utrecht is donderdag per direct gesloten door de Inspectie Kinderopvang. Ouders moesten hun kinderen ophalen van de bso, die in ieder geval voor een week dicht blijft. De inspectie deed extra onderzoek nadat er een melding binnenkwam over de locatie.

10 juni