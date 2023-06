Utrechtse mannenopvang grijpt jubileum aan om kennis te vergroten bij slachtoffers en samenleving

MARIEKE DOET PABO Hoe Marieke een waterge­vecht naar next level tilt: ‘Lachen mag, gillen mag niet en natspuiten moet’

Als lerende leerkracht dit jaar in groep 7 doe ik telkens nog dingen dingen voor het eerst. Zo dacht ik afgelopen week voor het eerst mee over de preadviezen voor de middelbare school. Dat advies is gebaseerd op zaken als de werkhouding van de leerlingen, het reguliere schoolwerk en de resultaten van de Cito-toetsen uit groep 6 en 7.