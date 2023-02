Utrechtse moeder en dochter vallen in de prijzen met app om omgeving te informeren over ziekteproces

‘Huiskamer’ van dit station is verkozen tot beste van Nederland: ‘Knus, dat kennen we niet in Amsterdam’

Het is zo lekker knus. Mevrouw Janssen uit Amsterdam is lovend over de stationshuiskamer (wachtruimte) van Driebergen-Zeist. Ze is op weg naar huis en had een paar minuten over. Tot haar aangename verrassing kwam ze in een moderne variant van een koffietent terecht. Die huiskamer is nu uitgeroepen tot beste van Nederland.

30 januari