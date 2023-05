Utrechtse Natuurdag wordt gevierd met rondleidingen en activiteiten door de hele provincie

Van valentijns­a­nek­do­tes tot heksenjach­ten: boek ‘Utrechtse verhalen’ vertelt stadshisto­rie

Utrecht bestaat 901 jaar en dat is voor schrijver Gert van Veen reden voor een feestje. Op vrijdagavond 2 juni presenteert hij in de Salon van Weleer aan de Oudegracht zijn boek Utrechtse verhalen, een verzameling verhalen over Utrecht door de eeuwen heen.