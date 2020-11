Utrechtse politica Julie d’Hondt bedreigd na uitspraak dat Jip en Janneke ‘echt niet meer kunnen’

Eindelijk is het zover: de Uithoflijn kán op maximale kracht rijden, maar doet dat vanwege corona niet

19 november Eindelijk is het zover: de Uithoflijn kán op maximale kracht rijden: zestien keer per uur per richting. Daarmee heeft de organisatie van het geplaagde project een van de laatste technische mijlpalen tot een goed einde gebracht. Alleen gooit corona nu roet in het eten: omdat er veel minder reizigers zijn dan normaal, blijft de huidige frequentie van twaalf keer per uur voorlopig gehandhaafd.